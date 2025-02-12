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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил о нереалистичности сценария вступления Украины в НАТО
То, что было очевидно «с нулевой», теперь говорят и представители страны-зачинщика конфликта.

Не секрет, что в любом вооружённом конфликте информационная составляющая, конечно, важна, но она не может (по крайней мере, долго) радикально контрастировать с объективной реальностью на поле боя. Средства массовой информации стран коллективного Запада и так до неприличия растянули «нарратив» о возможности победы Украины в конфликте с Россией, а затем также неприлично заявляли о том, что кризис находится в «тупике», но теперь осознание объективной реальности начало не просто прорезаться, а даже прорываться сквозь заслон заведомо ложных заявлений.

Причём исходит это осознание реальности напрямую от представителей новой администрации Соединённых Штатов — государства, в первую очередь ответственного за развязывание украинского кризиса по причине нежелания предыдущей администрации решать с Россией все спорные вопросы миром и дипломатией. Так, сегодня новый глава Пентагона Пиг Хегсет заявил, что американская администрация не считает вступление Украины в НАТО реалистичным сценарием урегулирования текущего кризиса.

Также Хегсет добавил, что бремя оказания поддержки Украине должно лечь на европейские страны, а сам украинский кризис сейчас находится на «критическом этапе». При этом Хегсет заявил, что разрешён этот кризис должен быть исключительно дипломатическим путём. Возвращение Украины к границам до 2014 года, убеждён шеф Пентагона, невозможно.

Вообще, заявления и события последних недель позволяют сделать робкое предположение, что украинский кризис действительно близится к завершению. Понятно, что его окончание возможно только при выполнении всех условий России, поскольку любое неисполнение хотя бы одного из условий будет означать лишь отложенное повторение кризиса, и именно это обстоятельство сейчас является главным камнем преткновения между РФ и США как истинных участников текущего конфликта. Работа дипломатов будет сложной, сохранить Америке своё лицо будет ещё сложнее. Впрочем, у президента США Дональда Трампа есть козырной туз: «свалить» всю украинскую авантюру на администрацию Джо Байдена, заявив, что он и его команда здесь ни при чём. С высокой долей вероятности именно так и придётся делать.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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