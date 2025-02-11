У государства всё в порядке.

С начала этого года Словакия находилась в подвешенном состоянии в вопросе поставок российского газа, от которого страна полностью зависит. Львиная доля газа поставлялась в Словакию через газотранспортную систему Украины, которая с 1 января прекратила транзит, поставив тем самых европейских потребителей в ещё более тяжёлое положение и в очередной раз продемонстрировав, что усилия российского руководства по обходу Украины как государства-транзитёра были абсолютно оправданы.

Сегодня правильность данного подхода подтвердили, пусть и косвенно, в Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что в Словакию возобновлены поставки газа через ответвление газопровода «Турецкий поток». В том, что возобновление стало возможным, Фицо отметил решающую роль Москвы и Анкары.

Напоминаем, что на сегодняшний день «Турецкий поток» является единственным газопроводом, через который российский природный газ поступает в Европу. Остальные газопроводы либо уничтожены в результате актов международного терроризма («Северные потоки»), либо закрыты странами-транзитёрами. Расплачивается за весь этот беспредел европейских политических деятелей европейская промышленность и европейский бытовой потребитель.

Последнее время в Европе приходит осознание той прописной истины, что без российских энергоносителей она не то что конкурентоспособной быть не может, даже просто существовать сложно. Поэтому постоянно наращиваются закупки российского сжиженного природного газа по заведомо более высоким ценам, чем продавался трубопроводный газ. Как вы понимаете, ошибки в планировании незаконных санкций и их эффект бумеранга — это совсем не то, на что рассчитывали деятели в Еврокомиссии. Почему не слушали аналитиков, экспертов и советников, предупреждавших, что экономическая агрессия Европы против России закончится именно так, это вопрос, который европейцы должны задавать своему политическому руководству.