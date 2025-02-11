Конкуренция — это счастье для потребителя и проклятье для продавца.

Маркетплейсы (интернет-магазины) являются куда более удобным и выгодным способом приобретения тех или иных товаров, чем традиционные розничные магазины (ритейлеры). Связано это с тем, что розничным магазинам необходимо платить аренду, содержать целые армии консультантов и нести массу других расходов, которые в конечном счёте отражаются на стоимости продаваемой в них продукции и, по сути, ложатся на кошельки покупателей. Последние, в свою очередь, идут туда, где заведомо дешевле, то есть, на маркетплейсы, и теперь ритейлеры бьют по этому поводу в набат.

Так, издание РБК узнало о том, что российская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на низкие цены, устанавливаемые маркетплейсами, с просьбой оценки законности действий соответствующих торговых площадок.

Ритейлеры считают происходящее «демпингом» со стороны маркетплейсов, в результате чего возник «переток покупателей на их площадки». По итогам 2024 года этот переток, по статистике РАТЭК, составил 16 %. В таких условиях ритейлерам «тяжело конкурировать», поскольку, как отмечает представитель РАТЭК, маркетплейсы «необоснованно снижают цены», в том числе даже демпингуя их ниже себестоимости.

Маркетплейсы же, названия которых всем известны, не согласны с обвинением РАТЭК, представляющим интересы также всем широко известных розничных сетей по продаже электроники. Аргументация у маркетплейсов следующая: производители в современных реалиях не ограничены в формировании стратегии продаж и маркетинговой активности. Ритейлеры же, по мнению представителей маркетплейсов, хотят сохранить своё положение, установив «одинаково высокие цены на товары массового спроса».

Пожалуй, не нужно объяснять, на чьей стороне в этом конфликте будут симпатии потребителей. Ритейлерам же можно посоветовать переходить на тот же принцип деятельности, что у маркетплейсов. Проще говоря, самим стать маркетплейсами. В противном случае конкурентную борьбу выиграть не получится. Это уже прошли в США и Европе, пройдут и в России. А жаловаться в ФАС на то, что в стране действует реальная конкуренция и рыночная экономика, то есть, просить антимонопольную службу содействовать в монополизации рынка — это уже что-то за гранью.