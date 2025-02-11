Старый-добрый уголь всё меньше кому нужен. А ведь его так много.

Многие тепловые электростанции в России продолжают работать на угле. Объясняется это ретроградство достаточно легко: во-первых, не везде целесообразно подводить природный газ, во-вторых, уголь нужно где-то использовать, ну и в-третьих, электрическая и тепловая энергия, получаемые за счёт использования угля в качестве топлива, заметно дешевле тех, что генерируются с задействованием природного газа.

Тем не менее, не все разделяют это видение: для многих экологическая обстановка важнее экономической целесообразности. Так, жители Хабаровска уже давно жалуются на низкое качество воздуха, и винят в этом, в частности, работающую на угле Хабаровскую ТЭЦ-3. Первые шаги в деле перевода котлов с угля на газ начали предпринимать в прошлом году, и вот, сегодня профильные СМИ обратили внимание на то, что АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» объявила два тендера на работы по модернизации энергоблока № 2 Хабаровской ТЭЦ-3.

Речь идёт о замене парового и вспомогательного оборудования: работы оценены в 884,4 миллиона рублей. Это уже в дополнение к прошлогодним работам, стоившим заказчику порядка 2,8 миллиарда рублей. Второй этап перевода станции на природный газ планируют завершить в ближайшие семь месяцев.

Очевидно, что вытеснение угля газом будет происходить и дальше. Что достаточно печально, ведь запасов угля огромное количество, а шахтам и карьерам необходимо продолжать работать. Очевидно, перспектива угольной отрасли РФ — это работа исключительно на экспорт. В страны, где к экологии относятся проще.