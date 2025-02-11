Казалось бы, столь примитивные вещи — и те импортировались.

Механизмы, известные, как лифты, в их привычном виде производятся уже больше двухсот лет. Тем не менее, в России периода 1990-х было решено, что проще закупать иностранные лифты либо полностью, либо по узлам. Всё бы было нормально, но в 2022 году вследствие введения против России Западом незаконных рестрикций поставки комплектующих и различных агрегатов для лифтов затруднились либо же вовсе прекратились. Возможно, наши читатели уже сталкивались с последствиями этого в лице не работающих месяцами лифтов по причине отсутствия запасного оборудования для замены вышедшего из строя.

Источник изображения: пресс-центр Серпуховского лифтостроительного завода.

Отечественные производители лифтов понимают, что больше рассчитывать на западных «партнёров» нельзя, и вряд ли в обозримой перспективе будет можно (сначала Евросоюз как институт должен уйти в историю), поэтому активно стараются замещать ранее импортируемые узлы и агрегаты. Так, пресс-служба Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ) сообщила о том, что на мощностях предприятия было налажено и организовано собственное производство таких важнейших элементов лифтов, как приводы и балки дверей.

Как отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног, все новые выпускаемые заводом лифты будут комплектоваться именно собственными приводами и балками дверей.

Необходимо понимать, что производство лифтов — это залог реалистичности любого высотного жилищного (и не только) строительства. Ведь в ежедневном режиме выше пятого этажа по лестнице, особенно, если речь идёт о пенсионерах, особо не побегаешь.