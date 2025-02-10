Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров: Россия готова на переговоры по Украине на условиях обеспечения национальных интересов РФ
Об этом Москва говорит уже не первый десяток лет. До сих пор всё тщетно.

Ведутся ли переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросу формирования новой архитектуры европейской безопасности, потому что обеспечение национальных интересов России, в сути, означает именно это, без прикрас, мы не знаем, но логично предположить, что контакты, по которым реальные стороны украинского кризиса пытаются нащупать точки соприкосновения, всё-таки идут. И российская сторона неуклонно демонстрирует, что отступаться от своих изложенных принципов урегулирования не намерена.

Сегодня это в очередной раз подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжествах по случаю Дня дипломатического работника. Как отметил Лавров, российское политическое руководство, в том числе на высшем уровне, не раз говорило, что готово к мирному урегулированию украинского кризиса, но только при условии обеспечения законных российских национальных интересов.

«Не за счёт интересов других, но в контексте договорённости о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлён», — отметил глава МИД РФ.

Также Лавров напомнил, что первопричины украинского кризиса уходят глубоко в историю российско-западных отношений, и только полное устранение этих первопричин может привести к полному завершению кризиса.

Сложность, если судить объективно, заключается в том, что выполнение условий России будет, по сути, означать необходимость роспуска НАТО, а коллективный Запад на это, сами понимаете, по доброй воле не пойдёт. К этому необходимо принуждать. Желания одного Дональда Трампа вытащить США из этой кабалы, когда европейские страны пользуются протекцией Вашингтона и позволяют (позволяли до недавних пор, сейчас в ЕС тяжёлый экономический кризис, вызванный конфронтацией с РФ) себе тратить деньги на экономику и социалку, не расходуя их на оборону, недостаточно.

#россия #украина #сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
77
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
156
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
3
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
3
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+
Т-90М с комплексом Арена-М сбивает подлетающие противотанковые ракеты сотнями вольфрамовых осколков
5
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
2
В 2024 году продано 18 млн Sony PlayStation 5 и 3 млн Xbox Series
3

Сейчас обсуждают

Маэстро
22:38
Грамотный, 5 ошибок, правильно это так: Вацок, я спокоен и пишу грамотно. А Кудах вечно с ошибками и даже от запятой не отступает. Вот и спрашиваю: причина тряски?
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
romik555
22:38
Аффтар читал то, что он написал? 3.83 км/л? Are you sure?
Subaru Forester Hybrid будет выпускаться в США для местных покупателей
Алексей Бурлуцкий
22:25
А я давно забили на внешку предпочитаю встройка и при этом всё это продаётся на ура, старое продал новое купил добавив минимум 200-300$
Hardware Unboxed: для успеха RX 9070 XT должна быть на 20-30% дешевле конкурента от NVIDIA
Ваха Чеченский
22:24
вацок. я спокоен и пишу грамотно. а кудах вечно с ошибками и даже от запятой не отступает. вот и спрашиваю : причина тряски?
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
[IRanPast]
22:21
Алкаш, не тебе про тряску писать, свои с утра не покажешь трясучки?
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Ваха Чеченский
22:18
кудах причина тряски?
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Китя
22:17
Ты сам же со мой переписываешься. но я то под другим ником и даже не знаешь.
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Mustafa Nazar
22:16
Как всегда будет Helio G99
Infinix Note 50 Pro появился в базе данных SDPPI
Nvidia&Intel Hater
22:13
я не притворяюсь что я чпокнутый зеленожоп,это ваша тема.вам и притворятся не надо.иди уже.жертва ЕГЭ
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Китя
22:12
С чего ради просто притворился под другим ником что амудабой и всё. ты же так и делаешь.
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем