Об этом Москва говорит уже не первый десяток лет. До сих пор всё тщетно.

Ведутся ли переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросу формирования новой архитектуры европейской безопасности, потому что обеспечение национальных интересов России, в сути, означает именно это, без прикрас, мы не знаем, но логично предположить, что контакты, по которым реальные стороны украинского кризиса пытаются нащупать точки соприкосновения, всё-таки идут. И российская сторона неуклонно демонстрирует, что отступаться от своих изложенных принципов урегулирования не намерена.

Сегодня это в очередной раз подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжествах по случаю Дня дипломатического работника. Как отметил Лавров, российское политическое руководство, в том числе на высшем уровне, не раз говорило, что готово к мирному урегулированию украинского кризиса, но только при условии обеспечения законных российских национальных интересов.

«Не за счёт интересов других, но в контексте договорённости о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлён», — отметил глава МИД РФ.

Также Лавров напомнил, что первопричины украинского кризиса уходят глубоко в историю российско-западных отношений, и только полное устранение этих первопричин может привести к полному завершению кризиса.

Сложность, если судить объективно, заключается в том, что выполнение условий России будет, по сути, означать необходимость роспуска НАТО, а коллективный Запад на это, сами понимаете, по доброй воле не пойдёт. К этому необходимо принуждать. Желания одного Дональда Трампа вытащить США из этой кабалы, когда европейские страны пользуются протекцией Вашингтона и позволяют (позволяли до недавних пор, сейчас в ЕС тяжёлый экономический кризис, вызванный конфронтацией с РФ) себе тратить деньги на экономику и социалку, не расходуя их на оборону, недостаточно.