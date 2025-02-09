Естественно, возможности будут демонстрироваться именно на базе экспортной версии.

На днях в Сети проскочила информация о том, что Россия готова представить Индии, являющейся основным покупателем продукции российского оборонно-промышленного комплекса, истребители пятого поколения Су-57Э, где индекс «Э» — обозначение экспортной версии самолёта. Об этом сообщал «Ростех», отмечая, что для ускорения реализации гипотетического контракта в Индии может быть организовано совместное производство данных истребителей.

Что ж, сегодня замминистра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что Индия сейчас занимается оценкой боевых возможностей Су-57 и пребывает в ожидании показательного выступления российского истребителя пятого поколения в рамках авиакосмической выставки Aero India 2025.

Выставка стартует завтра, 10 февраля, и продлится до 14 февраля в индийском городе Бангалор.

Что до экспортных версий военной техники, то обычно она отличается меньшими боевыми возможностями по сравнению с оригинальной техникой, используемой в ВС РФ. Почему так происходит, пожалуй, объяснять не надо, как и тот факт, что разделение военной техники на «домашнюю» и «экспортную» практикуется ключевыми странами-производителями вооружений.