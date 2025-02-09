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Редакция
События в мире Михаил Андреев
У Audi президента Сербии на полном ходу отлетело заднее колесо
Удивительная ситуация, последствия которой будут зависеть от того, как данное событие приправить и подать.

Вчера днём, хотя средства массовой информации это стали освещать только сегодня ночью, произошло событие, в котором многие могут начать искать теории заговора или различные знаки, метафорически намекающие на состояние немецкой экономики в целом и автомобильной промышленности в частности. Президент Сербии Александр Вучич ехал в служебном автомобиле Audi представительского класса, как внезапно у автомобиля на полной скорости отлетело заднее левое колесо.

К счастью, дорога была пустая, поэтому удалось избежать последующей трагедии. Кроме того, стоит отметить профессионализм президентского водителя, удержавшего автомобиль и безопасно остановившего его в своей полосе движения. Сам глава сербского государства невредим и продолжил рабочую поездку уже в другом автомобиле.

По словам Вучича, в произошедшем предстоит разобраться уполномоченным на то органам.

Не знаем, насколько сильно данное происшествие ударит по репутации Audi и концерна Volkswagen AG в целом или нет. Может, оно наоборот, поднимет рейтинг данного автомобильного бренда. Дескать, смотрите, насколько Audi надёжный и безопасный автомобиль, что даже отлетевшее на большой скорости колесо не привело к беде и позволило сохранить жизнь и здоровье главы государства. Тут, как вы понимаете, смотря как подать данное событие. Одно ясно: профессионализм водителя, который и сделал у данного события счастливый финал, упомянуть забудут.

#сербия #audi
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