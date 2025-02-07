Поле для различных теорий в ближайшие дни будет огромным.

На протяжении всей специальной военной операции любители искать глубинные смыслы и выдвигать различные теории заговора без дела не сидели ни единого дня. В ближайшие дни у них появится дополнительная работа: придумывать темы обсуждений, которые будут затронуты между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Дело в том, что сегодня Трамп заявил о плане встретиться с Зеленским уже на следующей неделе.

Как отметил американский лидер, встреча может состояться в Вашингтоне. В подробности Трамп, естественно, вдаваться не стал, но отметил, что хочет завершения данного конфликта по причине большого количества погибших. Проще говоря, Трамп повторил свой базовый тезис, и добавил, что Киев предоставляет неточные, заниженные данные о своих потерях.

Собственно, последний факт очевиден, поскольку разговоры о снижении мобилизационного возраста на Украине вкупе с острой нехваткой личного состава поднимаются уже во всех мейнстримовых средствах массовой информации на Западе.