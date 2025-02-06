Балтийское море не может стать внутренним морем НАТО, но география такова, что при желании страны коллективного Запада могут препятствовать российскому судоходству в данном регионе. В ход пока что идут действия прощупывающего характера, поскольку прямая блокада — это крайне опасно, поскольку является актом агрессии со всеми из этого вытекающими последствиями вплоть до гипотетической вынужденной необходимости пробития ВС РФ сухопутного коридора через страны НАТО в Калининградскую область.
Хотелось бы верить, что события по данному сценарию развиваться не станут, потому что скатывание ситуации в неконтролируемую спираль эскалации сейчас никому не нужно, но прощупывание продолжается. Так, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в рамках совещания по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства заявил, что страны НАТО пытаются парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях.
По словам Патрушева, в ход, в частности, идут «террористические методы», в том числе «пиратский захват судна Eagle S. Данные действия, отметил Патрушев, крайне негативно влияют на грузопассажирские морские перевозки и ломают всю систему морского права и международной торговли.