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Редакция
События в мире Михаил Андреев
НАТО пытается блокировать работу российских портов в Балтийском море — Патрушев
Блокада — это, если что, акт агрессии. Со всеми вытекающими последствиями для блокирующего.

Балтийское море не может стать внутренним морем НАТО, но география такова, что при желании страны коллективного Запада могут препятствовать российскому судоходству в данном регионе. В ход пока что идут действия прощупывающего характера, поскольку прямая блокада — это крайне опасно, поскольку является актом агрессии со всеми из этого вытекающими последствиями вплоть до гипотетической вынужденной необходимости пробития ВС РФ сухопутного коридора через страны НАТО в Калининградскую область.

Хотелось бы верить, что события по данному сценарию развиваться не станут, потому что скатывание ситуации в неконтролируемую спираль эскалации сейчас никому не нужно, но прощупывание продолжается. Так, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в рамках совещания по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства заявил, что страны НАТО пытаются парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях.

По словам Патрушева, в ход, в частности, идут «террористические методы», в том числе «пиратский захват судна Eagle S. Данные действия, отметил Патрушев, крайне негативно влияют на грузопассажирские морские перевозки и ломают всю систему морского права и международной торговли.

#россия #политика #экономика
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