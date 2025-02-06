Какими бы морально устаревшими не были эти истребители, это всё равно усиление ВСУ.

Помимо датских и голландских истребителей F-16 вооружённым силам Украины также были обещаны французские Mirage 2000. И вот, сегодня глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые истребители из запланированных к передаче Киеву, уже добрались до Украины.

Следует осознавать, что истребители Mirage 2000 даже в их модернизированных версиях (2000-5), несмотря на моральное устаревание, всё же добавляют боевые возможности вооружённым силам Украины, и ничего позитивного в этом нет.

В данном аспекте позиция Европы радикально отличается от позиции Соединённых Штатов, которые явно намерены завершить украинский кризис методом самоустранения от оного. Европе же так сделать не получится: слишком много она вложила, поставила на этот кризис всё своё экономическое благосостояние, которое уже не вернуть, и попала в политическую ловушку, выхода из которой тоже не наблюдается. Нормализация отношений России с Европой может начаться только после тотальной смены европейских элит и политических деятелей.