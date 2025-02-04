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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» отгрузил в войска первую в этом году партию усовершенствованных автоматов АК-12
С учётом всех «косяков» первоначальной версии.

Любое оружие, каким бы безупречным оно не было «на бумаге» и в рамках различных заводских испытаний, познаётся исключительно в реальных боевых действиях. Так, увы, всегда было, есть и так всегда будет. Автомат АК-12 не стал исключением, и в рамках применения в ходе специальной военной операции у данного представителя стрелкового оружия была выявлена масса недостатков, которые не проявлялись (или же недостатки не сочли важными) в ходе заводских испытаний концерна «Калашников».

В результате практически сразу перед концерном встала задача усовершенствования АК-12, и в 2023 году предприятие сообщило о выполнении поставленной задачи. С тех пор все новые АК-12, поставляемые в войска, являются именно усовершенствованными с учётом опыта СВО. Вот и сегодня концерн «Калашников» сообщил о том, что первая в 2025 году партия АК-12 образца 2023 года была отгружена в вооружённые силы.

Доработки автомата включают в себя убранный невостребованный в реальных боевых действиях режим отсечки по два выстрела, упрощённую схему сборки-разборки, более удобные для стрелка приклад и цевьё, и ряд других мелких, но в сумме дающих в корне иные впечатления от автомата изменений.

Напоминаем, что АК-12 является основным современным автоматом российской армии.

#россия #промышленность #«калашников» #ак-12
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