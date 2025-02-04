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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» разрабатывает версию Lada Vesta в сегменте «C»
Нынешние автомобили данной модели относятся к сегменту «B+».

Поскольку с 2022 года продукция «АвтоВАЗа» наряду с многочисленными представителями китайских автомобильных брендов стала в России, по сути, безальтернативной, то перед предприятием возникла необходимость закрытия тех ниш, которые ранее закрывались производимыми в РФ автомобилями европейских брендов. Автомобили тольяттинского автогиганта являются бюджетными и относятся к категории «B», а в случае с Lada Vesta как наиболее дорогого на данный момент массового автомобиля «АвтоВАЗа» — к категории «B+».

Соответственно, более старшие категории (если не считать штучный премиальный товар в лице автомобилей Aurus) по-прежнему закрываются за счёт автомобилей других производителей — теперь китайских. Безусловно, это неправильно, поскольку по мере экономического развития будет возникать потребность в отечественных машинах более высокого класса, и вот, похоже, в Тольятти наконец-то начали это осознавать.

Так, согласно комментарию вице-президента «АвтоВАЗа» Максима Шмелёва, завод занимается разработкой более дорогой версии Lada Vesta под сегмент «C». Автомобиль, по словам Шмелёва, станет больше и получит новые опции. Также Шмелёв не исключил, что в перспективе модель Lada Granta уступит место Lada Iskra как более современному бюджетному автомобилю.

Вопрос расширения модельного ряда «АвтоВАЗа» за счёт автомобилей более высокого класса обсуждается уже с 2022 года. Проблема заключается в том, что даже нынешние Lada Vesta отличаются запредельной дороговизной, связанной во многом с продолжением использования в них огромного количества импортных комплектующих. Собственно, в первую очередь необходимо озаботиться полной локализацией всей автомобильной отрасли, а там уж и объёмы увеличатся, и цены придут к вменяемому значению. В любом случае, необходимо понимать, что российский рынок в плане ёмкости невелик, и «АвтоВАЗу» надо начинать работать на перспективу, поставляя машины в том числе на иностранные рынки.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение #lada #lada vesta #«автоваз»
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