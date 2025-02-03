С соответствующим предложением выступил замглавы Минэнерго.

Так уж сложилось, что криптовалюты, равно как и их добыча (майнинг), из идеалистического инструмента вывода финансовой системы из-под контроля государств превратились в самые банальные финансовые пузыри, цель участников которого — надежда на сверхприбыль при резком взлёте стоимости конкретных криптовалют. Весьма популярна тема «майнинга», в частности, в России, где существуют регионы с практически копеечной стоимостью электроэнергии. Государство всячески пытается контролировать данную отрасль и, надо отметить, пока получается вполне неплохо. Новым инструментом контроля может стать формирование единого реестра оборудования для добычи криптовалюты.

С соответствующим предложением сегодня выступил замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак. По мнению Грабчака, адаптация закона «О майнинге» важна для управления соответствующей сферой.

Следует отметить, что криптовалюта позволяет России частично обходить незаконные рестрикции западных стран, используя её для оплаты тех или иных товаров и услуг. Безусловно, товарооборот в национальных валютах гораздо важнее и предпочтительнее, и в этом вопросе никаких противоречий с другими участниками рынка нет, но с теми, кто ступил на тропу конфронтации, всё равно остаются инструменты взаимодействия, и это немаловажно.