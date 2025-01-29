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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Еврокомиссия введёт пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и РБ
Проблема в том, что платить за еду больше будут опять простые европейцы.

Вся внешнеполитическая деятельность Евросоюза по отношению к России давно уже перестала поддаваться объяснению, поскольку полностью ушла от политики и защиты своих интересов в нарративы. Взять все рестрикции, введённые и продлеваемые Евросоюзом против России, из-за которых сейчас в Европе экономический, энергетический и, как следствие, политический кризисы, так теперь к ним ещё с большой вероятностью подоспеет и продовольственный кризис.

Так, сегодня Еврокомиссия объявила о том, что одобрила предложение о введении пошлин на «ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси», а также на отдельные виды азотных удобрений.

Как отметила пресс-служба этого одного из главных органов принятия решений в ЕС, в перечень подпадающих под пошлины продуктов войдут те наименования, которые ещё не попали под предыдущие ограничения Евросоюза. Размер пошлины составит 15 %.

Цель, которую ставит перед собой ЕС — это «снижение зависимости от России и Беларуси», поскольку эта зависимость «делает ЕС уязвимым к возможным действиям принудительного характера со стороны России».

В представлении Еврокомиссии, обложение российской и белорусской продукции пошлинами позволит поддержать рост внутреннего сельхозпроизводства и выпуска удобрений в ЕС. Чего Еврокомиссия не отметила, так это того, что для роста внутреннего производства необходима энергия и ресурсы, которых нет, а также того, что за пошлины придётся расплачиваться конечным потребителям в Европе, поскольку российская сторона попросту повысит цены для компенсации расходов на пошлины. Необходимо понимать, что взаимовыгодные отношения между РФ и ЕС нужнее именно ЕС, так что пока в Европе не начнут полностью меняться элиты и политики на те, которые понимают эту простую истину, а все предпосылки к этому активно создаются, отношения останутся максимально испорченными.

#россия #политика #евросоюз #беларусь #белоруссия
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