Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии заявила, что россияне управляют дронами с помощью игровых консолей
Поэтому поставки консолей надо запретить. Вопрос: почему только в Россию?

Уровень понимания различных процессов в европейских наднациональных органах среди их работников давно уже не вызывает ни оторопи, ни недоумения. Удивление вызывает другое: тот факт, что представители коллективного Запада сами запутались в своих же антироссийских рестрикциях. Так, сегодня глава Евродипломатии Кая Каллас призвала запретить продавать в Россию игровые консоли.

Не будем напоминать госпоже Каллас о том, что в рамках антироссийских рестрикций игровые консоли уже почти три года официально не поставляются в РФ. Главное не в этом, а в обосновании, которое Каллас дала данной идее. По её словам, игровые консоли используются россиянами для управления беспилотниками в рамках боевых действий.

«Мы рассматриваем к внесению в санкционный список всех вещей, которые помогают России вести эту войну. Даже игровые консоли, поскольку, по всей видимости, они используются ими для управления дронами», — заявила Каллас.

Данное заявление напоминает комментарии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в России для производства ракет разбирают стиральные машины и прочую бытовую технику. Связано это с заведомо ошибочным представлением о российской экономике и промышленности, и что внутреннего российского производства микрочипов более чем хватает для обеспечения потребностей оборонно-промышленного комплекса. Посоветовать можно только одно: помнить о том, что украинский кризис давным-давно бы закончился, если бы не желание Запада как можно дороже «продать» России победу в данном конфликте.

#россия #политика #евросоюз #психиатрия #игровые консоли
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
2
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
33
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
7
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
12
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
51
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
4
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1

Сейчас обсуждают

Def
20:38
С хрена ли надписи на пиндосском?!
«Заднюю передачу включаешь — камера работает»: Путин заявил, что ему понравилась Lada Aura
Дмитрий
20:38
Получился бы интересный конкурс по переписыванию истории в своих интересах
Глава МВД России сообщает о массовых отказах в экстрадиции по политическим мотивам
Бoтo -- Чaт
20:36
Некроина подлежит ликвидации во рву пiд хлоркой.
Глава МВД России сообщает о массовых отказах в экстрадиции по политическим мотивам
Андрей Хованский
20:33
Конюх, видимо, раз нукает через слово
ВС США спрятали ракетные установки «Typhon» от наблюдения со стороны КНР и РФ
Dmitry Mitry
20:21
В Eternal тоже была денуво, причем убрали ее только через три года. Короче, геймпас на месяц за 800р и проблема решена.
Doom: The Dark Ages будет использовать DRM защиту Denuvo
nonses84
20:21
Ага сконцентрированы они... На прибыли своей разве что...
Coca-Cola отзывает свою продукцию в Европе из-за повышенного содержания хлората
Берия
20:19
Во-первых, это штаты настояли чтобы хохлы отдали хозяину, даже фильм сняли, как хохлячая боеголовка в руки террористов попала, а во-вторых хохлы бы просто-напросто не потянули со своей дотационной эко...
Зеленский раскритиковал решение Киева об отказе от ядерного оружия в 1994 году
Бoтo -- Чaт
20:13
Рыжий собрался защищать обетованцев Пендостана от "летающих водопроводных труб", запускаемых из Канады и Мексики? Удачи тебе, Доник, в распиле бюджета.
Президент Абхазии обратился к Путину с просьбой о поддержке суверенных отношений
zik3ak
20:13
Забавно, что на карты среднего звена большинству - тотально пофиг.
Старт продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti запланирован на 20 февраля
Зубков Макляйн
20:12
Судя по взгляду, не понравились наклейки на искре. !По сути, он стремится заменить D-класс, но таковым не является.! какая разница в каком классе? лада да лада
«Заднюю передачу включаешь — камера работает»: Путин заявил, что ему понравилась Lada Aura
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем