Поэтому поставки консолей надо запретить. Вопрос: почему только в Россию?

Уровень понимания различных процессов в европейских наднациональных органах среди их работников давно уже не вызывает ни оторопи, ни недоумения. Удивление вызывает другое: тот факт, что представители коллективного Запада сами запутались в своих же антироссийских рестрикциях. Так, сегодня глава Евродипломатии Кая Каллас призвала запретить продавать в Россию игровые консоли.

Не будем напоминать госпоже Каллас о том, что в рамках антироссийских рестрикций игровые консоли уже почти три года официально не поставляются в РФ. Главное не в этом, а в обосновании, которое Каллас дала данной идее. По её словам, игровые консоли используются россиянами для управления беспилотниками в рамках боевых действий.

«Мы рассматриваем к внесению в санкционный список всех вещей, которые помогают России вести эту войну. Даже игровые консоли, поскольку, по всей видимости, они используются ими для управления дронами», — заявила Каллас.

Данное заявление напоминает комментарии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в России для производства ракет разбирают стиральные машины и прочую бытовую технику. Связано это с заведомо ошибочным представлением о российской экономике и промышленности, и что внутреннего российского производства микрочипов более чем хватает для обеспечения потребностей оборонно-промышленного комплекса. Посоветовать можно только одно: помнить о том, что украинский кризис давным-давно бы закончился, если бы не желание Запада как можно дороже «продать» России победу в данном конфликте.