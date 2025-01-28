Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Китай строит исследовательский центр лазерного термоядерного синтеза — Reuters
Пока занимались конфронтацией с РФ, проспали Китай. Это называется крайне слабой внешней политикой.

Как ни прискорбно для кого-то это осознавать, но Китай в перспективных технологиях уже давно обскакал и продолжает наращивать отрыв от коллективного Запада. Мы это видим и по китайским электромобилям, за которыми европейские производители и до вызванного своими же антироссийскими санкциями экономического кризиса угнаться не могли, и по технологиям искусственного интеллекта (главная новость последних дней — DeepSeek), и по перспективным направлениям развития энергетики.

Идея обуздания термоядерного синтеза — по сути, создания миниатюрных версий Солнца на Земле — будоражит сознания физиков-ядерщиков с 1950-х. Экспериментальные термоядерные реакторы были созданы в значительных количествах, но извлечь из этой реакции больше энергии, чем затрачивается на её поддержание, пока до сих пор не удаётся. Сможет ли осуществить прорыв в данном направлении Китай, покажет время, но главное то, что он хотя бы пытается, а это уже полшага к успеху. Так, агентство Reuters, ссылаясь на спутниковые снимки одного из возводимых в Китае исследовательских центров, сообщает, что этот центр предназначен для проведения опытов, связанных с лазерным термоядерным синтезом.

Центр построен на юго-западе Китая в городе Миньян и представляет собой четыре корпуса, возведённых вокруг центрального. Предполагается, что четыре корпуса содержат в себе мощные лазеры, призванные разогревать находящуюся в центральном корпусе смесь (обычно это дейтерий-тритий), которая в результате превращается в ту самую вожделенную плазму.

На сегодняшний день проблема отрицательного баланса затрачиваемой и производимой в результате термоядерного синтеза энергии так и остаётся нерешённой. Как остаются нерешёнными и проблемы снятия и преобразования такого количества энергии, удержания плазмы на протяжении длительного времени. Иными словами, теоретически создать Солнце на Земле можно, но ненадолго и исключительно в академических, а никак не практических и уж тем более коммерческих целях.

#китай #энергетика #атомная энергетика #термоядерный синтез #термоядерная энергетика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои размышления о вселенной С.Т.А.Л.К.Е.Р.а в свете выхода фильма S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone
2
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
33
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
7
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
12
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
51
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
4
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
20:21
В Eternal тоже была денуво, причем убрали ее только через три года. Короче, геймпас на месяц за 800р и проблема решена.
Doom: The Dark Ages будет использовать DRM защиту Denuvo
nonses84
20:21
Ага сконцентрированы они... На прибыли своей разве что...
Coca-Cola отзывает свою продукцию в Европе из-за повышенного содержания хлората
Берия
20:19
Во-первых, это штаты настояли чтобы хохлы отдали хозяину, даже фильм сняли, как хохлячая боеголовка в руки террористов попала, а во-вторых хохлы бы просто-напросто не потянули со своей дотационной эко...
Зеленский раскритиковал решение Киева об отказе от ядерного оружия в 1994 году
Бoтo -- Чaт
20:13
Рыжий собрался защищать обетованцев Пендостана от "летающих водопроводных труб", запускаемых из Канады и Мексики? Удачи тебе, Доник, в распиле бюджета.
Президент Абхазии обратился к Путину с просьбой о поддержке суверенных отношений
zik3ak
20:13
Забавно, что на карты среднего звена большинству - тотально пофиг.
Старт продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti запланирован на 20 февраля
Зубков Макляйн
20:12
Судя по взгляду, не понравились наклейки на искре. !По сути, он стремится заменить D-класс, но таковым не является.! какая разница в каком классе? лада да лада
«Заднюю передачу включаешь — камера работает»: Путин заявил, что ему понравилась Lada Aura
Дмитрий Патрушев
20:03
Если только американцы копировали у немцев
Зеленский раскритиковал решение Киева об отказе от ядерного оружия в 1994 году
usr721
19:54
В какой реальности оно было российским, если самой России при создании ядерки (по некоторым версиям, лишь копирования переданной технологии) как таковой не существовало?
Зеленский раскритиковал решение Киева об отказе от ядерного оружия в 1994 году
unhurtable
19:53
Очередной расстреляный пишуший из гулага?
Из минюста США уволили всех причастных к преследованию Трампа сотрудников
Бoтo -- Чaт
19:48
>...Как и многие другие люди по всему миру, я являюсь подписчиком пакета Microsoft 365, предоставляющего доступ к онлайн-версиям таких программ, как Word, PowerPoint и Excel. Эта услуга стоит около не...
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем