Пока занимались конфронтацией с РФ, проспали Китай. Это называется крайне слабой внешней политикой.

Как ни прискорбно для кого-то это осознавать, но Китай в перспективных технологиях уже давно обскакал и продолжает наращивать отрыв от коллективного Запада. Мы это видим и по китайским электромобилям, за которыми европейские производители и до вызванного своими же антироссийскими санкциями экономического кризиса угнаться не могли, и по технологиям искусственного интеллекта (главная новость последних дней — DeepSeek), и по перспективным направлениям развития энергетики.

Идея обуздания термоядерного синтеза — по сути, создания миниатюрных версий Солнца на Земле — будоражит сознания физиков-ядерщиков с 1950-х. Экспериментальные термоядерные реакторы были созданы в значительных количествах, но извлечь из этой реакции больше энергии, чем затрачивается на её поддержание, пока до сих пор не удаётся. Сможет ли осуществить прорыв в данном направлении Китай, покажет время, но главное то, что он хотя бы пытается, а это уже полшага к успеху. Так, агентство Reuters, ссылаясь на спутниковые снимки одного из возводимых в Китае исследовательских центров, сообщает, что этот центр предназначен для проведения опытов, связанных с лазерным термоядерным синтезом.

Центр построен на юго-западе Китая в городе Миньян и представляет собой четыре корпуса, возведённых вокруг центрального. Предполагается, что четыре корпуса содержат в себе мощные лазеры, призванные разогревать находящуюся в центральном корпусе смесь (обычно это дейтерий-тритий), которая в результате превращается в ту самую вожделенную плазму.

На сегодняшний день проблема отрицательного баланса затрачиваемой и производимой в результате термоядерного синтеза энергии так и остаётся нерешённой. Как остаются нерешёнными и проблемы снятия и преобразования такого количества энергии, удержания плазмы на протяжении длительного времени. Иными словами, теоретически создать Солнце на Земле можно, но ненадолго и исключительно в академических, а никак не практических и уж тем более коммерческих целях.