Страны ОПЕК+ понимают, что они не являются сами себе противниками.

В реалиях того, что глобальная экономика, если не считать Европейский Союз, чувствует себя превосходно и постоянно растёт, потребление энергоресурсов растёт пропорционально и постоянно. Как следствие, по базовому экономическому закону, энергоресурсы не могут стоить дёшево: чтобы цена на, скажем, нефть обвалилась, должно обвалиться и её потребление, а такой расклад даже в фантастических теориях вероятным не выглядит.

В связи с этим нет совершенно ничего удивительного в том, что страны-члены расширенного нефтяного картеля ОПЕК+ не согласились воспринимать всерьёз призыв президента США Дональда Трампа о наводнении рынка нефтью с целью снижения цен на оную и, в конечном счёте, для оказания экономического давления на Россию. Не принимать такое решение члены ОПЕК+, в состав которого входит и сама Россия, согласились в рамках внеочередной встречи.

Следует понимать несколько крайне важных вещей. Во-первых, представление администрации США и других западных стран о структуре российской экономики и доходов бюджета РФ заведомо ложное, и почему-то там так и не находится советника, который подскажет, как дела обстоят на самом деле. Заведомо ложная информация приводит к принятию заведомо ошибочных решений, что мы и наблюдаем на протяжении трёх лет. Во-вторых, низкие цены на нефть невыгодны самим США, поскольку есть n-ная себестоимость добычи, и она в США весьма высокая. И в-третьих, возвращаемся к базовому закону рынка: нефти в мире потребляется с каждым днём всё больше, при этом производство отнюдь не увеличивается, так с какой стати цены на неё должны снижаться?

В 2023 году США попробовали обрушить цены на нефть, начав вливать на рынок нефть из своих стратегических резервов, но сработало это слабо, да и резервы оказались отнюдь не бесконечными.