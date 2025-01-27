Странно было бы предположить, что подготовка к разговору не ведётся.

Слухи и домыслы о том, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом готовится телефонный разговор, который затем, в теории, должен перерасти в личную встречу, гуляют по Сети, куда они спускаются из коридоров власти, уже достаточно давно. Тем не менее, спустя уже почти неделю после инаугурации Трамп созвонился со многими, но только не с тем, с кем так сильно хотел поговорить — с Путиным. Понятно, что с кондачка разговор такого уровня, учитывая нынешние отношения между двумя сверхдержавами, не готовится, но со слов замглавы МИД России Сергея Рябкова можно сделать вывод, что он не готовится вообще никак.

По словам Рябкова, разговор Трампа и Путина не запланирован: договорённости нет, как нет и никакого понимания в отношении данного вопроса.

Понятно, что дипломатия — наука очень тонкая, поэтому с вероятностью, близкой к абсолютной, можно предположить, что подготовка к диалогу между главами РФ и США всё-таки ведётся. Просто делается это тихо, аккуратно, без привлечения к данному процессу лишнего внимания. А когда разговор состоится, об этом все узнают через официальные российские и американские средства информирования — в данном случае пресс-службы Кремля и Белого дома.