Российская сторона проявила недюжинное терпение.

Многие об этом забыли, что немудрено, ведь прошло уже без малого три года, но в первый день специальной военной операции именно президент Украины Владимир Зеленский призывал «садиться за стол переговоров» и разрешать кризисную ситуацию дипломатическим способом. Почему ситуация была доведена Украиной до столь острой, а не была решена раньше и по-хорошему, тем более что Москва всячески этого хотела, это уже вопрос, ответ на который мы вряд ли узнаем даже из мемуаров соответствующих деятелей.

Тем не менее, переговоры в первые дни и недели конфликта имели место. По внешнему виду и поведению украинской делегации тогда было понятно, что серьёзно на переговоры там никто не настроен. И вот, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как украинская сторона делала всё, чтобы сорвать эти переговоры.

«Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра — они приехали только к ночи. И, откровенно скажу, я россиян уже удерживал, говорю: «Ребята, ну, не уезжайте», а там «Да ну, мы поедем, не хотят — не надо». Говорю, обвинять будут потом, что вы не захотели переговоры, они меня послушались. И к ночи только приехали!», — вспоминает Лукашенко.

«И это было всегда. Потом заявили «Нет, в Гомеле опасно, граница российская недалеко. Хотим Беловежскую пущу». Хорошо, пожалуйста, в резиденции президента, на природе, где хотите, водка, самогон, кофе, всё что закажете, всё будем делать. Организовал там, два тура провели — «В Стамбул поедем». Хорошо-хорошо, езжайте, куда хотите, только не прекращайте переговоры, гибнут люди, уже тогда было понятно, сколько погибнет людей», — добавил президент Беларуси.

Переговорный процесс между Россией и Украиной был окончательно сорван украинской стороной в апреле 2022 года после того, как в Киев экстренно приехал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, призвавший не заключать никаких договорённостей с Россией. И этот призыв Киев выполнил сразу же. Так что можно долго искать виновных на Западе, но конечное решение принималось на тот момент легитимным президентом Украины, и ему за это решение отвечать.