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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин готов к контакту с Трампом — Песков
Москва ждёт сигналов от Вашингтона.

Переговоры всегда лучше драки. Это понимают в Кремле и, по всей видимости, осознают данный факт и представители новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом. В конце 2021 года драки переговорами избежать не удалось по причине недоговороспособности уже ушедшей администрации Джо Байдена, и вот, существует некоторая призрачная надежда на то, что с новым руководством диалог наладить удастся.

На сегодняшний день и Трамп, и Путин заявили о готовности к возобновлению двусторонних контактов. Повторили данный тезис сегодня и в Белом доме, и в Кремле. Со стороны Белого дома лично Дональд Трамп, со стороны Кремля — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — заявил Песков.

Различные источники сообщают, что подготовка к разговору уже вовсю идёт. Непонятно только, что такого можно готовить уже на протяжении нескольких недель в отношении пока простого телефонного звонка, учитывая, насколько важны эти контакты не только для двусторонних отношений между РФ и США, но и для глобальной стабильности и безопасности.

#россия #сша #политика
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