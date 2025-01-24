Всё делается для стабилизации рынка.

C 27 января 2025 года Московская биржа вводит новые ограничения на колебания цен в ходе торгов. Это сделано для стабилизации рынка и снижения волатильности, сообщается на сайте торговой площадки. Меры разработаны совместно с Банком России и участниками рынка и затрагивают как основные, так и дополнительные торговые сессии.

Для акций, депозитарных расписок и паевых инвестиционных фондов (ПИФ) утренней сессии максимальное отклонение цены заявки от цены закрытия предыдущего дня составит 10%. Аналогичное ограничение в 10% от цены закрытия текущего дня будет действовать для всех инструментов (акции, ПИФы и облигации) в вечернюю сессию. Для облигаций в утренние часы допустимое отклонение составит 5%.

Для бумаг третьего уровня листинга сохраняется прежнее ограничение в 22% от цены закрытия предыдущего дня. Однако биржа будет анализировать внутридневную динамику этих активов и при необходимости вводить асимметричные ценовые коридоры для предотвращения дестабилизации.

Мосбиржа также обязуется отслеживать ситуации, когда применение ограничений может быть нецелесообразным, например, при проведении корпоративных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Эта мера направлена на защиту интересов инвесторов.