Сфера применения таких аккумуляторов огромна.

Область применения литий-ионных аккумуляторов широка и, можно даже сказать, запредельна: от питания разнообразных портативных устройств до обеспечения бесперебойного питания целых предприятий. Поскольку срок службы таких аккумуляторов далеко не вечен, то и их производство должно быть постоянным, а учитывая постоянно растущие потребности, то и соответствующие промышленные предприятия необходимо возводить.

И вот, сегодня на инвестиционном портале Рязанской области появилась информация о том, что НПО «Компас» намерено построить на территории индустриального парка региона предприятие по производству литий-ионных аккумуляторов. Для реализации данного плана производитель рассчитывает привлечь инвестиции на сумму в 900 млн рублей.

На сегодняшний день НПО «Компас» уже выпускает вышеуказанную продукцию в том же регионе, но нуждается в расширении производственных мощностей.

Быстрым процесс возведения предприятия назвать не получится: если всё пойдёт по плану, то первая очередь строительства должна быть завершена к концу 2026 года, а вторая очередь — к 2028 году. При этом предприятие создаст примерно 75 рабочих мест.