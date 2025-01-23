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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что поражение Украины обойдётся альянсу в «триллионы» долларов
Так альянс же никто не заставлял вписываться в этот кризис, разве нет? Рискнули, проиграли.

У большинства европейских и американских политиков, и здесь стоит отдать им должное, хватает сообразительности не заявлять напрямую об участии их стран в украинском кризисе на стороне Киева. Но из любого правила бывают исключения, и в данном правиле исключением решил стать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, заявивший, что поражение Украины в текущем кризисе очень больно ударит по Североатлантическому альянсу.

Рютте не стал расписывать различные апокалиптические и тяжёлые для альянса сценарии, а просто свёл всё до денежного выражения. Так, по словам Рютте, в случае развития событий по вышеизложенному сценарию НАТО потребуются уже не миллиарды, а триллионы долларов на восстановление «сдерживания».

Как следствие, генсек НАТО призвал альянс усиливать поддержку Киева. По сути, связывая судьбу альянса с судьбой Украины.

Необходимо понимать ряд важных вещей. Во-первых, НАТО без США не может обеспечивать требуемое производство вооружений: это отмечают как аналитики, так уже и сами политики стран-членов альянса. Во-вторых, в Евросоюзе сейчас системный и экономический кризисы, что является не лучшим периодом для наращивания военных потенциалов. В-третьих, никто не заставлял альянс играть в рулетку и ввязываться в данный кризис; это было осознанное рискованное решение. И, наконец, надо говорить не о конфликте, а о дальнейшем долгосрочном мирном и взаимовыгодном сосуществовании с Россией. В конце концов, ни РФ, ни Европа никуда исчезать с политической карты пока не спешат.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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