В отличие от «Экскалибуров», «Краснополи» применяются, причём в приличных объёмах.

Несмотря на то, что в новостных сводках и в тематических группах в социальных сетях преобладают кадры с беспилотников, специальная военная операция остаётся преимущественно артиллерийско-пехотным конфликтом при поддержке авиации. Дисбаланс в информационном освещении же достигается исключительно за счёт того, что каждый беспилотник одновременно является и камерой, тогда как на артиллерийский снаряд или авиационную бомбу, даже если они «умные», камеру не установишь.

Собственно, про «умные» снаряды, незаслуженно забытые прессой, решило вспомнить издание Army Recognition. В данном случае речь зашла об артиллерийских снарядах «Краснополь-М2», активно применяемых российскими войсками. Как отмечают авторы статьи, обычные снаряды отличаются низкой точностью и, как следствие, низким коэффициентом полезного действия — расход боеприпасов непропорционален ущербу.

И вот здесь на сцену выходят снаряды «Краснополь-М2», позволяющие не только вести высокоточную артиллерийскую стрельбу, но и проводить такое важное мероприятие, как контрбатарейная борьба (выявление и уничтожение артиллерии противника). В статье упоминается, что «Краснополи» могут применяться в том числе современными российскими самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Коалиция-СВ» вкупе с беспилотными аппаратами, способными «подсвечивать» цели лазерным лучом, на который и ориентируется «Краснополь-М2».

Как отмечает издание, Россия наращивает применение данных высокоточных артиллерийских снарядов, что свидетельствует о переходе ВС РФ к тактике точных ударов вместо площадных артобстрелов занятой противником территории.