Этим всё и должно было закончиться. Учитывая поведение «жертв» в приютивших их странах.

В 2022 году миллионы украинцев покинули страну и стали кто беженцами, а кто «беженцами». Среди всех стран больше всех украинских беженцев приняла Россия, что как бы намекает на суть конфликта, но и Европа тоже суммарно подсуетилась. В частности, свыше миллиона беженцев с Украины осели в Германии и обратно совсем не торопятся. Значительная их часть, если не сказать большинство, ассимилироваться и вливаться в немецкое общество не хотят, да и не могут, и их вполне устраивает жизнь на огромные пособия.

Немцев же, которые вследствие бездарной политики Евросоюза потеряли российский рынок сбыта и доступ к российским энергоресурсам, из-за чего теперь теряют экономику и доход, такой расклад совсем не по нраву. Поэтому от представителей партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) звучат пусть и бесконечно популистские, но в целом правильные призывы. Так, депутат парламента Баварии от АдГ Катрин Эбнер-Штайнер выступила за то, чтобы поспособствовать возвращению украинцев обратно на родину.

По словам Эбнер-Штайнер, Украина — большая страна, и в ней есть, где разместиться тем, кто ныне расположились в Германии в статусе беженцев.

Здесь необходимо понимать, что поведение значительной части беженцев с Украины также не повышает к ним симпатию со стороны местных. Как вы знаете, коллективный Запад создал из Украины образ жертвы, которой она, конечно же, никоим образом не является, и «беженцы» активно этим пользуются, думая, что Европа им должна просто по праву рождения на Украине. Так это, конечно же, не работает, и когда боевые действия закончатся, власти конкретных стран Евросоюза попросят «беженцев» обратно, восстанавливать свой дом после конфликта.