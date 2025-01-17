Вас что, спрашивать кто-то собрался? Как скажут — так и сделаете.

По какой-то необъяснимой причине Евросоюз считает, что он является субъектом международных отношений. Сложно назвать большее заблуждение в этом мире, но факт остаётся фактом: в свою непогрешимость и праведность функционеры Евросоюза продолжают верить. Как продолжает и верить в то, что рестрикции («санкции») остаются действенным инструментом внешней политики.

По всей видимости, уже активно готовится сделка по Украине и европейской безопасности в целом, поэтому мы уже почти каждый день можем слышать и видеть истерики европейских функционеров по вопросу снятия антироссийских рестрикций. Сегодня, например, по этому поводу высказалась глава так называемой Евродипломатии Кая Каллас.

Как заявила госпожа Каллас, Евросоюз не откажется от антироссийских санкций, потому что они нужны как «средство давления». Если от санкций отказаться, то это, добавила Каллас, «ослабит позиции» Евросоюза.

Почему отмена рестрикций, из-за которых Евросоюз гибнет как промышленно развитое объединение государств, ослабит позиции этого самого Евросоюза, понятно, по всей видимости, только главе Евродипломатии. В конце концов, это Европе нужно взаимодействие с РФ и её рынок, а не наоборот, и что там думают в Брюсселе, мало кому в этом мире интересно.

Решение проблемы Европы невозможно без демонтажа Евросоюза как наднационального объединения государств, а вместе с его демонтажом будут автоматически сняты и все антироссийские рестрикции. И никто мнение Европы по этому поводу спрашивать не будет. Если что, снятие санкций — это обязательное условие урегилирования российско-западных отношений, выдвинутое российским высшим политическим руководством ещё в июне прошлого года.