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Правительство РФ продлило льготу на бесплатный проезд по платным федеральным трассам для владельцев электромобилей российского производства до конца 2025 года. Этой мерой могут воспользоваться как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Механизм предоставления льготы разработан Минэкономразвития совместно с «Автодором».

С марта 2023 года по декабрь 2024 года более 10,6 тыс. владельцев электромобилей воспользовались этой льготой, совершив более 1,1 млн бесплатных проездов по платным трассам.

Заместитель министра экономического развития Михаил Каминский отметил рост популярности электромобилей в России. По его словам, количество зарегистрированных в стране электромобилей превысило 60 тысяч. Этому способствуют различные меры господдержки: субсидии на покупку, льготы по транспортному налогу и парковкам, а также активное развитие сети электрозарядных станций.

В 2025 году бесплатный проезд будет предоставляться только владельцам электромобилей российской сборки. В этот список входят электромобили марок Evolute (липецкий завод «Моторинвест»), «Москвич» (Московский автомобильный завод "Москвич"), электрогрузомобили «ЭМ-Рус», «Газель e-NN» и «Газель e-City» (Горьковский автомобильный завод), Lada e-Largus и Lada Ellada, а также «Амберавто» А5 (калининградский «Автотор»).

Бесплатный проезд возможен по следующим платным трассам: М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).