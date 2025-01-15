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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия сохранила свою позицию второй армии мира по версии Global Firepower
На самом деле, конечно же, она первая с запредельным отрывом. Ибо никто больше в современном реальном конфликте не участвовал и опыта не имеет.

Различные рейтинги, особенно заведомо ангажированные, это всегда исключительно повод для новостного материала и больше ни для чего. В особенности это касается различных рейтингов военной мощи государств. В реальности определить, кто на свете всех сильнее, невозможно, потому что любой из статистических рейтингов заведомо обманчивый, но издание Global Firepower пытается, ежегодно публикуя свой «топ».

В этом году изменений не произошло: на первое место Global Firepower поставил США, на второе Россию, на третье Китай. Дальше с колоссальным отставанием следуют Индия и Южная Корея. Как вы понимаете, воспринимать данный рейтинг всерьёз, учитывая, что из трёх сверхдержав лишь у России имеется реальный опыт ведения современных боевых действий высокой интенсивности, не стоит.

Составители рейтинга при его формировании учитывают массу факторов, от экономических до географических, но реальный боевой опыт в их число не входит. А это значит, что по факту у США над Россией в военном плане преимущество разве что в количестве кораблей надводного флота и количестве единиц авиационной техники, но эти проблемы решаются гиперзвуковым оружием и противовоздушной обороной с ракетами со специальными боевыми частями соответственно.

А вот проблема отсутствия боевого опыта не решается никак, ну, кроме как, естественно, его получением, а для этого США необходимо вступить в вооружённый конфликт хотя бы с армией второго класса, а не третьего и четвёртого классов, с которыми привыкли «воевать» американские военные.

#россия #сша #политика #китай
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