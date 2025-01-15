Красноярские специалисты радуют промышленников.

Наиболее важными новостями из области машиностроения являются те, которые касаются станкостроения в частности и создания средств производства в целом. Станкостроение это основа основ машиностроения, поэтому пресловутое импортозамещение должно в первую очередь затрагивать именно эту сферу промышленности. Пока что не всё так гладко, как хотелось бы, но процесс идёт. В частности, красноярская компания «Гиперплазма» представила новейший станок для термической 3D-резки металла.

Согласно комментарию Министерства промышленности и торговли Красноярского края, станок, который нарекли EXTRA 3D, обладает высокими характеристиками скорости и точности работы. Производство станков планируется запустить уже «в ближайшее время».

Главными покупателями данных станков являются металлургические предприятия, а также представители авиакосмической и транспортной отраслей.

В настоящее время подавляющее большинство средств производства в России родом либо из Китая, либо из Турции, либо окольными путями из стран Европейского союза. Ничего хорошего в этом, как вы прекрасно понимаете, нет, поскольку это делает отечественную промышленность зависимой в критически важных, стратегических отраслях.