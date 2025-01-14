Россия наделит себя правом постоянного курсирования Балтийского флота там же. Дальше что?

В настоящее время Балтийское море, по сути, является внутренним морем НАТО. Этот факт может кому-то нравиться или нет, но фактом он от этого быть не перестаёт. А это значит, что у России, а следом за Россией и у всего НАТО в случае чего могут быть очень большие проблемы. И, как ни странно, НАТО к этим проблемам всеми силами приближается.

В частности, сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО хотят наделить себя правом контролировать суда, находящиеся в нейтральных водах Балтийского моря. По мнению Туска, отсутствие такого права сейчас является «самой большой проблемой».

Очевидно, что идёт мощный намёк на российский танкерный флот, вывозящий через Балтийское море большую часть экспортируемой нефти. Если прогнозируемое Туском решение будет принято, и страны НАТО смогут арестовывать корабли российского теневого танкерного флота, следующие под флагами третьих стран, то это может привести к большим проблемам, причём в первую очередь для соответствующего региона. Ведь России никто не помешает задействовать Балтийский флот для стабилизации ситуации.

При совсем неблагоприятном развитии событий может возникнуть необходимость пробивания сухопутного коридора в Калининградскую область, и никто не будет смотреть на то, что стоящие на пути страны состоят в НАТО. Это надо понимать, а фантазировать о том, что из-за этого НАТО объявит России войну, не стоит: пресловутая пятая статья устава НАТО — она совсем не про это. Поэтому в интересах Запада сделать так, чтобы заявление Туска осталось в истории лишь как его личная фантазия. Что, скорее всего, и случится.