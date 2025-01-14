Сомнительная тема, учитывая, что Балтийское море — это внутреннее море НАТО.

На протяжении тысячелетий морские грузоперевозки были, есть и будут самыми экономически выгодными. Да, у них есть и свои проблемы, в частности, уязвимость к пиратству и блокаде со стороны враждебных государств, но никакой альтернативы перевозке грузов по морю нет и не предвидится. Понимают это и российские судостроители, которые предложили сделать в Санкт-Петербурге, как главном судостроительном центре РФ, единый кластер.

Согласно замыслу, озвученному спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Анатолием Котовым, судостроительный кластер планируется создавать на базе «Северной верфи», «Балтзавода», «Адмиралтейских верфей», Средне-Невского судостроительного завода и Кронштадского морского завода. Данные предприятия будут разный спектр задач, тем самым увеличивая общую производительность кластера.

Необходимо осознавать одну простую прописную истину: России необходимо огромное, циклопическое количество торговых судов разных классов, а возможностей производить их в необходимых объёмах пока нет, потому что это требует если не возведения новых верфей, то как минимум увеличения производительности уже существующих. Вот консервативный метод с увеличением производительности посредством кластеризации производства и предлагает Котов.