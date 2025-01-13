Языки вообще знать полезно. Особенно те, на которых написана масса самой разнообразной литературы.

В наши дни в Европе не просто продолжается, но разгорается форменная истерика на фоне неизбежного осознания европейскими функционерами того факта, что они поставили не на ту лошадь и ввязались в украинский конфликт на заведомо очевидно его проиграющей стороне. Сейчас в Брюсселе не знают, что делать дальше, поскольку экономика Евросоюза в тяжелейшем состоянии, выхода из которого нет даже в среднесрочной перспективе, поэтому усердно занимаются своим самым любимым делом: карикатуризацией России и разгоном российской угрозы.

Так, например, сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Европа не начнёт выделять на собственную оборону больше денег, то в перспективе четырёх—пяти лет европейцам «придётся идти на курсы русского языка или уезжать в Новую Зеландию», подразумевая, что Россия, дескать, обязательно нападёт и добьётся в этом нападении огромных успехов.

То, что европейцы после Второй мировой войны вполне себе добровольно «проглотили» навязывание им английского языка, то есть, что опыт в Старом Свете имеется, Рютте «почему-то» не упомянул. Понятно, что данные запугивания не стоят и выеденного яйца, но функционеры типа генсека НАТО поставлены на свои посты отнюдь не для того, чтобы говорить правду, а чтобы отрабатывать повестку и условия присутствия на должности.

Следует помнить, что Европа после 1989 года стремительно демилитаризовывалась, а на сегодняшний день полностью и во всех без исключения аспектах обороны зависит от Соединённых Штатов. Так легко компетенции и потенциал не восстанавливаются. На это нужны десятилетия разгона военно-промышленного комплекса. А где Европа собирается брать на это деньги и материалы, вопрос, что называется, со звёздочкой. Поэтому... знать иностранные языки всегда полезно: и для общего образования, и для тренировки мозга, и для получения большего количества возможностей.