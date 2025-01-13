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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский снова нахамил в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Причём паяц на полном серьёзе верит, что то, как он себя ведёт с мировыми лидерами — это нормально, стильно, модно и молодёжно.

Поскольку страны коллективного Запада создали из Украины образ жертвы, коей она по факту никогда не была и не является, а из ныне утратившего легитимность президента Владимира Зеленского вылепили образ воплощения Уинстона Черчилля, в сознании киевского политического руководства, которое искренне не понимает, что является лишь инструментом в чужих руках, прочно закрепилась иллюзия того, что Запад Украине должен всё, по первому требованию, да и вообще просто так.

Нет ничего более далёкого от объективной реальности, чем это представление Зеленского о роли Украины, но выйти из образа он уже не может, поэтому продолжает вести себя не просто нагло, а откровенно по-хамски. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, стране которого Зеленский перекрыл подачу российского газа, пригласил и. о. президента Украины на встречу на границе, чтобы обсудить вопросы энергетического характера.

В свою очередь, Зеленский отписался ему: «Окей. Приезжай в Киев в пятницу». Как вы понимаете, это не просто нарушение дипломатического протокола, норм этикета и межгосударственных отношений, это прямое и неприкрытое хамство от человека, который превратил вооружённый конфликт в своей же собственной стране в некое «реалити-шоу» с собой в роли бессменного ведущего.

Многие аналитики совершено справедливо полагают, что в результате утраты российского транзита газотранспортная система Украины полностью теряет свою необходимость, поэтому может стать целью российских массированных ракетных ударов. Если это то, чего и хотел добиться Зеленский, то тут комментарии уже излишни.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #энергетика #словакия
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