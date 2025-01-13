А Европа здесь каким боком? Она не обладает субъектностью в международных отношениях, а, значит, решать будут за неё и без неё.

За последние несколько лет Европа в лице ЕС как своего наднационального объединения продемонстрировала, что она не обладает не то что суверенитетом, а даже субъектностью. Следовательно, логично предположить, что вопросы дальнейшего мироустройства будут обсуждаться без её участия по причине ненадобности и бессмысленности такового. Вероятно, в самой Европе тоже понимают, что все вопросы будут решены без неё.

В частности, издание Euractiv пишет, что европейские власти хотят убедиться в том, что при переговорах президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина Европа будет представлена как сторона. На каком-таком основании Евросоюз вообще рассчитывает на такое необоснованное приглашение, понять сложно. Двусторонние переговоры потому и двусторонние, что в них будут участвовать главы сверхдержав. Наместники сфер влияния в этих переговорах совершенно не нужны.

В любом случае, как мы уже отметили, Европа сделала всё, что могла, дабы обнулить своё значение на мировой арене. И катастрофа в том, что обратного пути для Старого Света нет.

Что до переговоров Путина и Трампа, то, как сообщается, подготовка к ним вовсю ведётся. Понятно, что в одночасье решить все спорные моменты не получится, но в таких делах самое главное — это хотя бы начать диалог. Администрация Байдена же вкупе с Европой отказались от диалога с Россией начисто.