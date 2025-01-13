В том, что это заказные опросы, сомнений нет.

Быть может, заявление избранного президента США Дональда Трампа о территориальных претензиях к Дании по вопросу принадлежности Гренландии и было шуткой, но в каждой шутке лишь доля шутки, и датские функционеры восприняли это известие с большой тревогой. Похоже, поводов для тревоги становится больше: на теме стали паразитировать и различные социологические организации, которые стали штамповать заведомо заказные опросы среди якобы жителей Гренландии по теме дальнейшего будущего острова.

Из этих опросов американских социологических фирм следует, что большинство жителей Гренландии — 57 %, если быть точными — выступают за присоединение к США, а 37,5 % якобы категорически против этого. Остальные 5,5 %, надо понимать, ещё не определились, ну либо им безразлично, какого цвета тряпка будет развеваться над административным зданием, лишь бы самим было тепло и сухо.

Следует отметить, что интерес США к Гренландии уходит ещё в начало XX века, но тогда данный вопрос решить никто не стремился. Сейчас же ситуация радикально изменилась: новым полем геополитической битвы сверхдержав станет богатая полезными ресурсами Арктика, и США отнюдь не помешает гренландский сектор арктического побережья.

Понятно, что вряд ли Штаты будут присоединять Гренландию к себе на правах субъекта федерации. Скорее всего, если дело действительно дойдёт до реализации плана Трампа, то в Гренландии сфабрикуют референдум, а дальше она просто станет неинкорпорированной ассоциированной с США территорией. Наподобие Пуэрто-Рико. Дания не то чтобы против, да и её мнение по этому поводу никто спрашивать не собирается.