Чем дальше в лес, тем более привлекательной для среднестатистического немца будет эта «альтернатива». Но уже в любом случае бесконечно поздно: как прежде у Германии с РФ уже никогда не будет, и это надо не просто осознавать, но и понимать причины, дабы впредь не повторять ошибки недалёких предшественников.

Мир столь стремительно меняется, что всего мгновение назад — в январе 2022 года — в то развитие событий, которое имело место на протяжении последних трёх лет и которое привело нас к нынешнему положению дел, невозможно было поверить. Европейские правительства, решившие антагонизировать себя по отношению к России, за счёт которой они, собственно, и развивались, падают штабелями, и им на смену торопятся те, кто предлагают если не вернуть всё как было, то хотя бы начать мыслить здраво, а не в рамках инфантильных идеологических бредней крайне слабо образованных наднациональных европейских функционеров.

Поскольку ключевым европейским государством пока всё ещё, несмотря на колоссальные экономические проблемы, вызванные разрывом отношений с РФ, остаётся Германия, то и её политические новости вызывают вполне естественный живой интерес. Так, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая выступает за отказ от глобалистского проекта и хочет восстановления ФРГ как одного из подлинных центров силы, сегодня приняла предвыборную программу.

И из этой самой предвыборной программы следует, Что АдГ призывает к выходу Германии из Евросоюза, отказу от евро, а также о снятии санкций с России. Проще говоря, перед нами некий аналог трамповского выражения «Make America Great Again», только с поправкой на Германию и, пожалуй, не столь помпезно и пафосно. При этом у АдГ всё больше шансов избраться и даже увидеть своего сопредседателя Алис Вайдель на посту канцлера: избранная администрация США, состоящая из правых сил, будет в Европе тоже опираться на правые силы, одной из которых и является АдГ.

Мы не раз говорили, что главная проблема Европы заключается именно в Евросоюзе и идеологически обработанных, никем не избираемых функционерах-евробюрократах, которым не перед кем отвечать за свои вредительские действия. Поэтому постепенный распад Евросоюза как наднациональной организации, отобравшей у входящих в её состав стран огромную часть суверенитета, выглядит как логичный путь Европы к выходу из сложившейся тупиковой ситуации. И если Германия в какой-нибудь перспективе решится на такой шаг, то за ней последуют и другие.

Другое дело, что для Германии уже в любом случае поздно, и Берлин должен понимать, что после всего, что он себе позволил в отношении РФ за последние годы, прежними его отношения с Москвой быть уже никогда не смогут. На принципах добрососедства и экономической взаимовыгоды — да. Но чтобы Россия, по сути, финансировала благополучие Германии за свой счёт — про это надо забыть как про бесконечно приятный, но всё же сон. И винить в этом Германии, кроме самой себя, совершенно некого.