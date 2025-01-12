Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из Евросоюза и за отказ от антироссийских санкций
Чем дальше в лес, тем более привлекательной для среднестатистического немца будет эта «альтернатива». Но уже в любом случае бесконечно поздно: как прежде у Германии с РФ уже никогда не будет, и это надо не просто осознавать, но и понимать причины, дабы впредь не повторять ошибки недалёких предшественников.

Мир столь стремительно меняется, что всего мгновение назад — в январе 2022 года — в то развитие событий, которое имело место на протяжении последних трёх лет и которое привело нас к нынешнему положению дел, невозможно было поверить. Европейские правительства, решившие антагонизировать себя по отношению к России, за счёт которой они, собственно, и развивались, падают штабелями, и им на смену торопятся те, кто предлагают если не вернуть всё как было, то хотя бы начать мыслить здраво, а не в рамках инфантильных идеологических бредней крайне слабо образованных наднациональных европейских функционеров.

Поскольку ключевым европейским государством пока всё ещё, несмотря на колоссальные экономические проблемы, вызванные разрывом отношений с РФ, остаётся Германия, то и её политические новости вызывают вполне естественный живой интерес. Так, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая выступает за отказ от глобалистского проекта и хочет восстановления ФРГ как одного из подлинных центров силы, сегодня приняла предвыборную программу.

И из этой самой предвыборной программы следует, Что АдГ призывает к выходу Германии из Евросоюза, отказу от евро, а также о снятии санкций с России. Проще говоря, перед нами некий аналог трамповского выражения «Make America Great Again», только с поправкой на Германию и, пожалуй, не столь помпезно и пафосно. При этом у АдГ всё больше шансов избраться и даже увидеть своего сопредседателя Алис Вайдель на посту канцлера: избранная администрация США, состоящая из правых сил, будет в Европе тоже опираться на правые силы, одной из которых и является АдГ.

Мы не раз говорили, что главная проблема Европы заключается именно в Евросоюзе и идеологически обработанных, никем не избираемых функционерах-евробюрократах, которым не перед кем отвечать за свои вредительские действия. Поэтому постепенный распад Евросоюза как наднациональной организации, отобравшей у входящих в её состав стран огромную часть суверенитета, выглядит как логичный путь Европы к выходу из сложившейся тупиковой ситуации. И если Германия в какой-нибудь перспективе решится на такой шаг, то за ней последуют и другие.

Другое дело, что для Германии уже в любом случае поздно, и Берлин должен понимать, что после всего, что он себе позволил в отношении РФ за последние годы, прежними его отношения с Москвой быть уже никогда не смогут. На принципах добрососедства и экономической взаимовыгоды — да. Но чтобы Россия, по сути, финансировала благополучие Германии за свой счёт — про это надо забыть как про бесконечно приятный, но всё же сон. И винить в этом Германии, кроме самой себя, совершенно некого.

#россия #политика #экономика #германия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
166
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
17
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
39
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Обзор электронной книги Оникс Букс Дарвин 11: нейросеть, 8 ядер и быстрый доступ к Google Play
5
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
20
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
13
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
12

Сейчас обсуждают

linux4ever
21:25
Дурак это игра о хорошей памяти.
Уходящая администрация США придумала условия, на которых должен завершиться украинский кризис
Gamandril
21:16
Вы наверное не в курсе, но в Японии массово люди дохнут от переработки. Там ишачат по 12-16 часов и далеко не всегда с выходными. На то же жаловался Илон Маск, что приходится по 16 часов работать как ...
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
Данил Волков
20:57
Тот кто писал эту статью видимо не в курсе, что слово "кранч" синоним слова "переработка" Например у сотрудников допустим 40 часовой рабочий план в неделю, а они дополнительно еще допустим на 10 часов...
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
Андрей Макин
20:55
Генератор от 4 версии будет только на 50xx
NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
unhurtable
20:54
Проще говоря в открытую сказал - до последнего украинца, перемоги не будет, но хоть поставленное не попадет в РФ в целости, вах молодца...
Администрация Дональда Трампа призывает Киев снизить мобилизационный возраст до 18 лет
Gamandril
20:51
Дело не в честной цене, а в том, что он продвигает США тем самым. Производители кожи крокодилов и аллигаторов берут самую дорогую на фермах так как там типа она не повреждена. Это же кидалово технолог...
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
Анатолий Замотаев
20:50
Я Вас огорчу. Специфического софта вагон и маленькая тележка. И его до сих пор толком не портировали на линукс. А лишь огрызки для включение в реестр, и это только в россии, а за ее пределами вообще н...
«Вы и есть продукт»: Microsoft не заботит пиратство Windows 11 — и вот почему
AleksK
20:46
А кто-то помнится верещал что вот европка отлично живёт без российского газа уже три дня как транзит прекратился, а никто не замёрз
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
ebatorуа
20:37
сша нечего предложить,у них нет козырей на руках.С неопытным игроком,ты можешь победить на слабых картах,с сильным игроком,ты проиграешь.Я просто в своё время,мастерски играл и в покер и в дурака и по...
Уходящая администрация США придумала условия, на которых должен завершиться украинский кризис
ЧatoБoт
20:26
Иными словами, уходящая администрация США просто насрала в шаровары чубатым скакуасам. З.Ы. Да и новая тоже не слаще прежней для некроинцев: "...НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Будущая американская админ...
Уходящая администрация США придумала условия, на которых должен завершиться украинский кризис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем