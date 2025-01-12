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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Весь мир должен признать, что Украине не удастся вернуть территории — советник Трампа
Трамп и его администрация эту реальность уже признают.

На протяжении двух лет страны коллективного Запада во главе с США твердили, что единственный возможный вариант завершения украинского кризиса — это полное вытеснение российской армии с «украинской территории» на границы образца 1991 года, включая и Крым. Повторяли это говорящие головы с настоящим исступлением, лишённым всяческой логики и даже элементарной арифметики (соотношение сил не в пользу Украины даже в том случае, если за неё напрямую вступится всё НАТО). В 2024 году риторика стала уже не настолько безрассудной, ну а избранная, но ещё не вступившая в должность администрация президента США Дональда Трампа и вовсе смотрит на происходящее максимально прозаично.

В частности, сегодня будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп реалистично смотрит на происходящее и признаёт, что вытеснить российские войска с Украины не удастся, а конфликт должен закончиться политико-дипломатическим урегулированием.

«Стало бы огромным шагом, если бы и весь мир тоже признал эту реальность», — заявил Уолтц.

Понятно, что просто так признавать новую территориальную реальность администрация Трампа, по крайней мере, пока, не готова. В любом случае, делать это придётся. Ну а пока тот же Майк Уолтц даже призывает Украину решить свою проблему с живой силой, которой категорически не хватает для стабилизации линии боевого соприкосновения. Проще говоря, новая администрация США хочет, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст и продолжила, по сути, убиваться об Россию с неясной целью. Впрочем, то может быть просто хитрой игрой Уолтца, витиевато объясняющего, почему у Киева нет никаких реалистичных возможностей добиться своих целей.

#россия #украина #сша #политика
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