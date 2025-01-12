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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Уходящая администрация США придумала условия, на которых должен завершиться украинский кризис
Администрация Байдена умывает руки, предварительно максимально напакостив. Это выглядит именно так.

История ещё даст справедливую оценку деятельности администрации президента США Джо Байдена в деле развязывания и постоянной эскалации украинского кризиса, по итогу которого Украина уже при любых дальнейших обстоятельствах так или иначе перестанет существовать в привычном для всех виде. Тем не менее, уходящая администрация США, которой осталось всего восемь дней полномочий, всячески пакостит (мы бы даже сказали гадит), дабы перед уходом максимально усложнить разрешение этого кризиса.

И всё же отстраниться от этой катастрофы администрации Байдена придётся. В частности, сегодня советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал, как ему кажется, хороший вариант сделки по Украине. В представлении Салливана, «хорошей» будет та сделка, которая обеспечивает гарантии безопасности Украины и подразумевает, что Киев сам примет все решения по территориям и в целом о вариантах завершения текущего конфликта, без навязывания этого решения со стороны, включая и сам Вашингтон.

Насколько такой сценарий реалистичен, здесь, что называется вопрос для подробных обсуждений. Понятно, что ничего Украина решать не будет: её судьба будет решена сильными мира сего и полностью без её участия. Ничего аморального в этом нет: если сторона недоговороспособна, её просто ставят перед свершившимся фактом переговоров у неё за спиной. Не надо быть недоговороспособным и жить в иллюзиях, и тогда будет счастье.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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