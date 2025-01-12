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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Подготовка встречи Трампа с Путиным уже идёт — советник избранного президента США
Чем раньше она состоится, тем лучше для всех.

Поскольку уходящая администрация США решила полностью отказаться от дипломатии в отношении России, что уже стоило и самому Граду на холме, и его «союзникам» в Старом Свете огромных репутационных (а в случае с Европой и экономических) потерь, избранная администрация повторять эту несусветную глупость явно не намерена. В частности, сегодня будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина уже идёт. Надо полагать, с непосредственным участием российской стороны.

Как отметил Уолтц, для Дональда Трампа важно наладить конструктивный диалог с «другой стороной», поскольку без налаживания диалога невозможно прийти к разрешению конфликтной ситуации. Начать общаться президенты США и России, по словам Уолтца, должны будут уже в феврале, то есть, вскоре после инаугурации Трампа.

Необходимо понимать, что старый миропорядок, установившийся в 1991—1992 годах после окончания Холодной войны, в которой США самозванно нарекли себя победителями, хотя никакой победы не было, просто СССР/Россия из этого геополитического соревнования самоустранился. Теперь на смену ему приходит новый миропорядок, отправной точкой для формирования которого стал декабрь 2021 года, когда США отказались принимать условия России по новой архитектуре безопасности в Европе, тем самым сделав неизбежной специальную военную операцию на Украине.

По сути, Путин и Трамп должны будут обсуждать именно этот вопрос — формирование новой архитектуры европейской безопасности. Украина здесь совершенно вторична, если не сказать третична. Понимают ли это в администрации Трампа, узнаем уже в обозримом будущем. В любом случае, тот факт, что сверхдержавы хотя бы возобновляют диалог, которого нет уже больше трёх лет, это само по себе позитивное явление.

#россия #сша #политика
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