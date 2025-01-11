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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой
Здесь, что называется, в яблочко.

Мы уже не раз говорили, что нынешнее украинское политическое руководство, попавшее во власть случайно, вопреки всему, и исключительно на голосовании «против Порошенко», даже близко не понимает, что такое политика и дипломатия. Последствия такого преступно дилетантского подхода к управлению государством известны: вооружённый конфликт с Россией, испорченные отношения Киева со всеми без исключения соседями и отсутствие перспектив.

Как будто этого мало, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский постоянно усугубляет положение, занимаясь шантажом своих ближайших соседей. Например, с начала года Словакия больше не получает российский природный газ через украинскую доставшуюся ей в наследство от СССР/России газотранспортную систему. В качестве ответных мер премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил отказ Братиславы от гуманитарных поставок электроэнергии на Украину и наложение вето при любом голосовании Евросоюза относительно оказания помощи Киеву.

Эффекта на киевское политическое руководство это не возымело, поэтому сегодня Фицо обвинил Зеленского в шантаже, назвал его попрошайкой, требующим от всех деньги, и изъявил намерение положить конец взаимодействию с Украиной при Зеленском.

Следует отметить, что призыв Фицо не так далёк от реализации, как может показаться. Сейчас в Европе стремительно к власти приходят или готовятся прийти правые силы, призывающие к восстановлению отношений с РФ и прекращению жертвования Европой собой ради глобалистского неоконсервативного проекта.

#украина #политика #словакия
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