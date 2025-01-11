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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В поисках северокорейцев: Зеленский выдал пленного тувинца за бойца из КНДР
Спектакль продолжается.

С упорством, достойным лучшего применения (например, в деле поиска способов мирного урегулирования кризиса), исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский зачем-то уже на протяжении нескольких месяцев продвигает идею того, что на стороне России сражаются военнослужащие Северной Кореи. Никакой доказательной базы у Киева на эту тему нет, поэтому её приходится придумывать, рассчитывая, что никто не заметит подлога.

Причём мастерить фейки не так сложно: в России проживает и, как следствие, участвует в специальной военной операции большое количество представителей народов с характерной азиатской внешностью. И вот, теперь Зеленский, вещая преимущественно на коллективный Запад и рассчитывая, что никто не заметит откровенный фейк, заявил, что ВСУ в Курской области взяли в плен двух «северокорейских» солдат.

Всё бы ничего, но в той же самой публикации Зеленский зачем-то приложил фотографии военного билета одного из пленных, в котором чёрным по белому написано, что документ был выдан одним из военных комиссариатов Республики Тыва Российской Федерации. Причём, судя по потрёпанному состоянию «военника», выдан и получен он был очень давно, гораздо раньше, чем начался «разгон» всей темы про присутствие северокорейских военнослужащих в Курской области. Проще говоря, если Зеленский думал, что потрёпанный военный билет можно будет воспринять как маскировку северокорейца под тувинца, то он в очередной раз просчитался: перед нами не замаскированный, а самый обычный тувинец.

Зачем Зеленский раздувает из этого горячие новости, не вполне понятно. Даже если представить себе, что за ВС РФ действительно сражаются северокорейские военные, то в этом нет ничего предосудительного. В конце концов, Россия же мирится с тем фактом, что за Украину сражается половина Европы, а финансовая и военно-техническая поддержка стране оказывается и вовсе 50-ю государствами, которые постоянно эскалируют данный кризис, сделав так, что на приемлемых для Киева условиях он уже никогда не будет завершён. Если и. о. президента Украины считает, что под сказки о северокорейских «ордах» в Курской области (ещё раз: в Курской области, общепризнанной территории РФ) он может выбить ещё больше поддержки от Запада, то это весьма странный подход: Западу для этого не нужны никакие фантомные северокорейцы, ведь «помощь» на сотни миллиардов долларов была оказана Украине и без всяких бойцов из КНДР.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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При правильном восстановлениии малым током в 10-50мА со своевременным отключением ничего не потечет, не загорится, и даже нисколько не нагреется.
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Хитрые схемы вовсе не обязательны, если не торопиться. Достаточно просто подавать на батарейку малый постоянный ток в 10-50 мА, и прекратить процесс при достижении напряжения 1.6-1.7V или раньше.
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
ЧatoБoт
17:23
Сейчас сюда приковыляет Вовчик-гомосек и напостит туеву хучу фоток пленённых северокорейцев. Ждём-с...
В поисках северокорейцев: Зеленский выдал пленного тувинца за бойца из КНДР
Gensek_Vova
17:20
А что ещё и убивают тех кто хоть что-то знает? Как же ты живёшь с этим?
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