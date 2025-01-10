Правильно: пусть вместо просто слабой она будет суперслабой, тогда и сядем кумекать.

На протяжении большей части украинского кризиса коллективный Запад одержим вербальной идеей «усиления» переговорных позиций Украины. То, что конфликт неизбежно закончится переговорами, как заканчиваются все конфликты в истории, на Западе осознают, вот только понимание того факта, что затягивание этого кризиса приводит ровно к противоположному результату — ослаблению переговорных позиций Украины — там до сих пор так и не дошло до местных «светлых голов».

Наиболее сильной переговорная позиция Украины была до начала специальной военной операции, когда она могла отделаться лишь признанием Крыма навсегда и безоговорочно отошедшим обратно к России. С тех пор переговорная позиция Украины лишь планомерно ослабевала, и на сегодняшний день она настолько слабая, что любые переговоры, в сути, будут капитуляцией Киева и спонсирующего её коллективного Запада перед требованиями Москвы.

В Вашингтоне это понимают, поэтому всячески оттягивают дипломатическое разрешение конфликта, чтобы разгребать эти Авгиевы конюшни пришлось уже не им, а новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом. И, надо признать, получается успешно: сегодня, например, уходящий координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина «на данный момент» не готова к переговорам с Россией, поскольку её (Украины) переговорная позиция слаба.

Иными словами, Кирби признал, что на линии боевого соприкосновения нет никакого «тупика», а по факту происходит планомерное наступление российской армии. Понятно, что все заявления уходящей администрации США это лишь сотрясение воздуха, но свою главную задачу — умыть руки и свалить все грядущие проблемы на администрацию новую, сделав вид, что администрация Байдена вообще не при делах — она планомерно выполняет. Печально, что Украина как государство и как общество в массе своей не понимает ни собственной роли, ни собственного будущего.