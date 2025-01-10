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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США не признали инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличили до $25 млн награду за него
Можете представить себе ситуацию, когда РФ не признаёт инаугурацию условного президента государства коллективного Запада и назначает за него награду. Вот и мы не можем. А тут — порядок, основанный на правилах.

Сегодня в Венесуэле в должность вновь вступил президент Николас Мадуро. Соединённые Штаты Мадуро невзлюбили, поскольку он не позволяет Западу разграблять нефтяные месторождения Боливарианской республики, поэтому позволяют себе вещи, которые даже воспринимать-то сложно, не то что на полном серьёзе их реализовывать. Так, США посмели назначить за поимку Мадуро награду, а сегодня и вовсе увеличили соответствующую сумму. Теперь тому, кто предаст президента, заплатят $25 миллионов.

Вместе с тем США не признали инаугурацию Мадуро. Понятно, что самому президенту Венесуэлы глубоко индифферентно, признают его США или нет, поскольку в условиях меняющегося миропорядка контактов между Каракасом и Вашингтоном и так быть не может.

Как вы понимаете, в США всё ещё продолжают продвигать свой «порядок, основанный на правилах», являющийся, по сути, набором условий, при которых США могут творить, что хотят, а все остальные могут только с этим соглашаться. Такие «правила» глобальному большинству не нужны и не интересны, поэтому в перспективе Вашингтону от этой политики придётся, нравится это ему или нет, отказаться.

А чтобы понимать, насколько эта политика беспредельна, достаточно просто представить себе, что Россия не признаёт выборы и инаугурацию президента условной Франции и назначает награду за поимку её руководителя. Правда, сложно такое представить? А вот для США заниматься беспределом в порядке вещей.

#сша #политика #психиатрия #венесуэла
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