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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Евродипломатии» считает, что ЕС в состоянии поддерживать Украину без помощи США
Блажен, кто верует, как говорится.

Объективная реальность гласит, что страны коллективного Запада без США ничего собой не представляют ни в экономическом, ни уж тем более в военном значении. В Европе, впрочем, этого то ли не знают, то ли предпочитают жить в иллюзиях, поэтому позволяют себе заявления, которые вне коллективно-западного информационного «пузыря» воспринимают как минимум с улыбкой, а как максимум — с громким хохотом. Например, сегодня глава так называемой Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз «возьмёт на себя лидерство» по оказанию поддержки Украине даже в случае самоустранения США от данного процесса.

Наверное, не нужно объяснять, насколько нелепо звучат заявления такого рода, когда страны ЕС в большинстве своём не могут даже норму в 2 % ВВП на общие нужды НАТО выплачивать, полностью полагаясь на протекцию со стороны США. Не забываем также о деиндустриализации стран-членов Евросоюза, об отказе ЕС от доступных энергоносителей и общих кризисных явлениях в данном экономико-политическом объединении.

Европейским политикам необходимо понять одну простую логическую связь: чем больше они своими усилиями затягивают украинский кризис, который на самом деле не про Украину, а про формирование новой архитектуры европейской безопасности, тем более жёсткие условия урегулирования будет выставлять Москва. И это совершенно правильно: у Запада была возможность задушить данный конфликт в зародыше, но там решили рискнуть, наивно предположив, что риск — дело благородное. Оно-то, может, и благородное, но всегда сопряжено с возможностью проиграть всё; и эту возможность Запад по недомыслию не учёл. А теперь не хочет мириться с реальностью. Понятно, что рано или поздно мириться с реальностью придётся, но, опять же, к моменту, когда функционеры до этого снизойдут, условия примирения станут многократно жёстче.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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