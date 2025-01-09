Причём, в промышленность. Да, военную, но всё же промышленность.

Цинизм американских функционеров, которые досиживают на своих постах последние дни, поистине запределен. Одни прямым текстом говорят, что все жертвы, на которые коллективный Запад обрёк Украину, были ради «ослабления» России (по факту РФ только усилилась во всех аспектах, но об этом упоминать на Западе не принято), другие, ничего не скрывая, заявляют о наличии колоссальных залежей ресурсов, которые «не должны достаться» России. Третьи же проявляют опосредованный цинизм, напоминая налогоплательщикам о том, что поддержка Вашингтоном украинского кризиса, видите ли, полезна для США.

Вот, например, министр обороны США Ллойд Остин напомнил о том, что украинский кризис позволил США вложить в свой военно-промышленный комплекс без малого 70 миллиардов долларов. Как вы понимаете, это не только развитие производства, но и создание новых рабочих мест, и подтягивание смежных отраслей. В масштабах американской инфляции относительно всего производимого в США это, конечно, сущие копейки, но какой-то позитивный отчёт озвучить надо.

Стоит понимать, что главным выигрышем США в данном кризисе стало окончательное подчинение Европы своей воле, насильственное пересаживание ЕС с российских на американские энергоносители и «каннибализация» европейской промышленности. К сожалению, так получилось, что Европа полностью утратила субъектность и не смогла защитить свои жизненно важные интересы.