А ведь всего-то надо полностью и безоговорочно принять условия России. Потому что по-другому никакого завершения не будет.

У исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского семь пятниц на неделе. Не берёмся ставить диагнозы, этим пусть занимаются квалифицированные специалисты, но проблема остаётся: Украина, а вместе с ней и коллективный Запад, по всем параметрам проигрывает текущий вооружённый (а в случае с Западом геополитический) конфликт с Россией, но и. о. президента продолжает заявлять о каких-то «достойных» условиях его завершения.

Так, по словам Зеленского, которые он произнёс в рамках встречи контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии, он «делает всё возможное», чтобы конфликт завершился в текущем 2025 году на «достойных» для Украины и Европы условиях.

Не берёмся гадать, о каких вообще «достойных» для Украины и уж тем более Европы условиях окончания данного конфликта можно не то что говорить, а даже мечтать, учитывая реальное положение дел «на земле» на Украине и в экономике Европы.

Объективная реальность следующая: данный конфликт будет завершён на условиях России либо через политико-дипломатическое урегулирование, либо на условиях России через силовое принуждение всех затянутых в конфликт сторон. Судя по риторике и уровню понимания действительности в Киеве и западных столицах, наиболее реалистичным выглядит именно второй, самый неблагоприятный для Украины сценарий. Как мы уже отмечали неоднократно, у Киева был шанс отделаться лишь Крымом, и он этот шанс упустил. Затем Киев упустил шанс отделаться Крымом плюс Донбассом. Теперь упускается последний шанс: отделаться Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. И всё это поверх демилитаризации, денацификации, нейтрализации и выплаты компенсаций в пользу России.