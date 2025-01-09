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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Беларуси наладили серийное производство новейших станков для выпуска деталей сложной формы
Первые серийные образцы будут поставлены на Минский тракторный завод.

Беларусь обладает огромным количеством промышленных предприятий на душу населения страны: в отличие от многих других осколков СССР, белорусское политическое руководство сохранило советское промышленное наследие и дорожит им, поэтому сегодня государство выпускает не только промышленную продукцию, но и непосредственно сами средства производства. Например, станки (или, как их принято сегодня называть, обрабатывающие центры).

И вот, станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» сообщило о том, что в наступившем году приступило к серийному производству своей самой современной модели горизонтального обрабатывающего центра. Модель имеет индекс SGH630-HP-03-75 и предназначена для точной обработки деталей, включая детали сложной формы.

Согласно комментарию пресс-службы предприятия, первые шесть вышеуказанных серийных обрабатывающих центров будут поставлены на Минский тракторный завод. Процесс это не быстрый: оборудование планируют поставить на предприятие лишь в третьем квартале наступившего года.

Необходимо понимать, что производство средств производства — это основа основ машиностроения и технологической независимости государства. Поскольку РФ и Беларусь входят в Союзное государство, то продукция белорусского производства входит в России в список импортозамещающей. Так что при необходимости белорусские промышленники могут подсобить своим российским коллегам.

#экономика #промышленность #беларусь #белоруссия #станкостроение
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