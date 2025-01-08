Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В украинском «Энергоатоме» недовольны, что сотрудники Запорожской АЭС подписали контракты с «Росатомом»
Есть мнение, что сотрудников Запорожской АЭС особо не спрашивали, да они и не сопротивлялись. Захочешь получать зарплату и нормально жить — подпишешь, что скажут.

Скоро три года, как Запорожская атомная электростанция управляется «Росатомом». Поскольку украинская сторона в свойственной себе традиции тут же перестала платить сотрудникам станции заработные платы, это решение было вынужденным. И вот теперь, когда вопрос принадлежности Запорожской АЭС уже не вопрос, а факт, в украинской госкомпании «Энергоатом», управляющей всеми доставшимися Украине в наследство от СССР/России атомными электростанциями, вспомнили и возмутились тем фактом, что рабочие станции подписали контракты с «Росатомом».

В частности, глава «Энергоатома» Пётр Котин назвал это действие сотрудников станции «предательством». Что, по мнению Котина, не является предательством, функционер не отметил. Возможно, жизнь впроголодь без стабильной работы. Необходимо понимать, что сотрудники Запорожской АЭС ни в чём не виноваты: ситуация развивалась так, как она развивалась, без учёта их воли и желания, и они стали жертвами обстоятельств, поэтому клеймить всех подряд «предателями» — сомнительное решение. Предательство — это осознанный выбор в ситуациях, когда есть альтернативное возможное решение. Альтернативой для сотрудников ЗАЭС был только уход с работы, что, как вы понимаете, в сути никакая не альтернатива.

При этом надо понимать, что некоторая часть сотрудников станции оказалась принципиальной и всё-таки уволилась с предприятия после установления Россией контроля над ним. Сейчас они наверняка об этом порыве жалеют, но боржомчик пить уже поздно.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика #атомная энергетика #«росатом»
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
38
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
13
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
59
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
2
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
2
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
1

Сейчас обсуждают

GumanoidT
20:28
По факту прирост 30-35% но с софтоулучшалками в 2 раза-) Молодец куртка.
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
smash526
20:27
Годно 5
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
Def
20:16
А ведь в истории вселенной Фоллаута есть аннексия Канады Америкой. Там дальше были голодные бунты и карательные операции с концлагерями. Ну а потом морской десант Китая на Аляске. Параллельно с этими ...
"Гибрид Ламборгини и пылесоса из 80-х" - в сети не оценили дизайн новых электромобилей Honda Zero
Mostack
20:11
Смысл есть, хотя опять набегут все эти "больше зарабатывающие за час". Видимо в свободное время впахивают =) Надо собраться и дописать из заметок
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
Михаил Бреус
20:10
Так пользователей 4090 ещё не унижали⁠⁠ - https://leonardo.osnova.io/9bc4a40b-7b3b-5089-a86a-8b30d72904e3/-/format/mp4/#t=0.1
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Анатолий Павлюшин
20:04
А потом уже никто не будет разбираться.
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
Товарищ Ким
19:59
Там принято писать, когда человек уволился, и получил причитающиеся. На частично белую ЗП, перешли не так давно (это МосОбласть, а не медвежий угол)! Пару лет назад, уволилось несколько человек, и "на...
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
SMA
19:56
>Публичное нае****во при тестировании\ а в чем именно подробнее можно, или на других сайтах увидел но не понял что это, и тупо понес на другие? 1. 4 игровая серия не поддерживает fp4, это отдали в бо...
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Иван Морозов
19:56
Не могут сегодня справятся завтра не надо усложнять себе задачу будь проще, коммуникабельным , живи сегоднем и наступит завтра и ткак шаг за шагом. Все что не делается, делается к лучшему.
Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
artemuss1990
19:54
Ну продавать же новые карты надо, вот и игроделы исполняют эту задачу своим неоптимизированным гавном
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем