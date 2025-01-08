Есть мнение, что сотрудников Запорожской АЭС особо не спрашивали, да они и не сопротивлялись. Захочешь получать зарплату и нормально жить — подпишешь, что скажут.

Скоро три года, как Запорожская атомная электростанция управляется «Росатомом». Поскольку украинская сторона в свойственной себе традиции тут же перестала платить сотрудникам станции заработные платы, это решение было вынужденным. И вот теперь, когда вопрос принадлежности Запорожской АЭС уже не вопрос, а факт, в украинской госкомпании «Энергоатом», управляющей всеми доставшимися Украине в наследство от СССР/России атомными электростанциями, вспомнили и возмутились тем фактом, что рабочие станции подписали контракты с «Росатомом».

В частности, глава «Энергоатома» Пётр Котин назвал это действие сотрудников станции «предательством». Что, по мнению Котина, не является предательством, функционер не отметил. Возможно, жизнь впроголодь без стабильной работы. Необходимо понимать, что сотрудники Запорожской АЭС ни в чём не виноваты: ситуация развивалась так, как она развивалась, без учёта их воли и желания, и они стали жертвами обстоятельств, поэтому клеймить всех подряд «предателями» — сомнительное решение. Предательство — это осознанный выбор в ситуациях, когда есть альтернативное возможное решение. Альтернативой для сотрудников ЗАЭС был только уход с работы, что, как вы понимаете, в сути никакая не альтернатива.

При этом надо понимать, что некоторая часть сотрудников станции оказалась принципиальной и всё-таки уволилась с предприятия после установления Россией контроля над ним. Сейчас они наверняка об этом порыве жалеют, но боржомчик пить уже поздно.