Сказано, безусловно, правильно. В этом мире вообще мало чьи заявления кого бы то ни было интересуют: для начала надо хоть что-то из себя представлять.

В Северной Америке продолжается скандал, связанный с посягательствами (пока что словесными) избранного президента США на территорию Канады. К чему это всё делается, мы уже отмечали в предыдущих тематических новостях, но вкратце напомним, что на сегодняшний день главным лакомым куском для сверхдержав современности является Арктика, и занимается её активным освоением сейчас, по сути, только Россия. США тоже хотят кусочек данного пирога, ну а территория Канады будет использоваться для начала участия США в арктической кампании.

Всё бы ничего, но канадских функционеров риторика избранного президента США Дональда Трампа не устраивает, поэтому сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо, объявивший на днях, напомним, об отставке, заявил, что нет ни малейшего шанса вступления Канады в состав США, потому что, дескать, статус-кво выгоден гражданам обоих государств.

И вот тут на «сцену» вышел предприниматель, будущий руководитель Департамента государственной эффективности и просто самый богатый человек на планете Илон Маск.

«Детка, ты больше не правитель Канады, так что твои заявления не имеют значения», — выдал Маск.

В одном Маск прав: заявления Трюдо действительно не имеют значения. Причём, независимо от того, действующий он премьер или уже отставной. Канада сама по себе никакого значения в этом мире не имеет, и удивительно, что никто официальной Оттаве об этом не напоминает регулярно.